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Власти Белгорода не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Власти Белгорода не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Семье погибшего мужчины, который нарушил запрет и въехал на личном автомобиле в закрытое село Старый Хутор, не будет оказана государственная помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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