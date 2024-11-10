Власти Белгорода не помогут семье мужчины, погибшего в закрытом селе

Семье погибшего мужчины, который нарушил запрет и въехал на личном автомобиле в закрытое село Старый Хутор, не будет оказана государственная помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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