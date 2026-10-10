«Его сделали советским кумиром, но скрыли главное: кем на самом деле был Аркадий Гайдар»

Сначала его тело несколько лет искали. Потом нашли. Затем эксгумировали, опознали и уже собирались отправить в Москву — туда, где для знаменитого писателя приготовили место на Новодевичьем кладбище.
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Писал автор донос, но не получился...Гайдар остается символом Родины трудящихся.И чтобы не придумывали провокаторы, Гайдар был, есть и будет герем детей и честных людей. А за статейку автор явно отхватил немало сребренников Иуды. Зря что ли растягивал строчки...
Подлинькая статейка...
Так можно " разложить" любого признанного обществом Героя народа....бесстрашного солдата...партизана ...генерала... И даже сегодняшних новых героев СВО...
Любого! и время этих героических людей -и власть этого времени.
И даже этого паршивого писательщика.
Насколько я понял,, то речь не о Гайдаре, а о советской системе. Нынешняя система просто "замечательная"