Детский сад на 200 мест построят на Краснолиманской улице

В Южном Бутове планируется возвести детский сад, рассчитанный на 200 мест. По словам исполняющего обязанности председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу и будет вестись за счет городского бюджета.