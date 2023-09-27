Детский сад на 200 мест построят на Краснолиманской улице

В Южном Бутове планируется возвести детский сад, рассчитанный на 200 мест. По словам исполняющего обязанности председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу и будет вестись за счет городского бюджета.
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