Рододендроны. Цветочное великолепие. Услада глаз). в Англии верят, что как-то ночью эльфы, выгнанные страшным пожаром из своего леса, добрались до высокогорья и попросили растения их приютить.
Рододендроны
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Рододендроны. Цветочное великолепие. Услада глаз). в Англии верят, что как-то ночью эльфы, выгнанные страшным пожаром из своего леса, добрались до высокогорья и попросили растения их приютить.
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