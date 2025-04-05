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Крикунов о «Динамо» Минск: «Первый в истории выход во 2-й раунд Кубка Гагарина – уже успех. Квартальнов хорошо подготовил команду, раскрыл молодежь»

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова обыграла ЦСКА (6:2) в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина (4-2 в серии).

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