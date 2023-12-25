Аналитик Тимошенко: возможна повышенная волатильность рубля с 25 по 29 декабря

В преддверии новогодних праздников возможна повышенная волатильность российской валюты. Об этом в интервью РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.
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