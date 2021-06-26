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В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках

В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska рассказал о негативных последствиях борьбы со строительством "Северного потока — 2" для Варшавы.

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Лариса Абросимова
" Чей-то" оставили в дураках? Вы они самые и есть. Брешете и поднимаете визг по делу и нет. Это что???? От великого ума что-ли?????
Константин Заболотный
История повторяется. На этот раз в тупик, из которого нет выхода, воинственных польских панов завёл не Иван Сусанин, а Госдеп США.И если Ивана Сусанина поляки пытали , а потом лишили жизни, то Госдепу шляхтичи ничего сделать не могут( ну окромя как смачно плюнуть в их сторону в бессильной злобе) поскольку американцы всегда делают только то что нужно только им,а на тех кому это не нравится "кладут с прибором" без разбора на всех,( кроме России и Китая).
Борис Осипов
Франц форштейн
Пшеки доигрались ,САША их кинула как парчуков а европа не сильно на них обращает внимания,пусть живут как их сердце скажет
александр иванов
Я- бывший офицер СССР, приходилось встречаться с поляками на полигонах необъятного СССР. Отвратное впечатление от польских офицеров. Привозили с собой для продажи дамские лифчики, трусы ,помаду вплоть до женских прокладок, нагло предлагая этот товар, Не удержались, двоих избили. Торгаши драные.

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