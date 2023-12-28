Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    подонок и ворМэр Новосибирска ...
  • Николай Николаевич
    Автору не понять,что жителям России насрать на лолит?«News102» нашли н...
  • Игорь Прийма
    Вот меня интересует, сколько опальных любителей блеснуть голой задницей избежит наказания, спрятавшись за спину лояль...Комментатор Уткин...

Росстат: Куры в России начали хуже нести яйца

Росстат: Куры в России начали хуже нести яйца

В период с января по ноябрь яйценоскость кур-несушек в России снизилась с 288 яиц год назад до 286 яиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;Куры в России начали хуже нести яйца&quot; - Нет !  Жизнь подорожала  , и население переключилось на яйца , мясо  стало недоступнее !        Видя , что спрос  вырос , буржуинство  подняло цены !!!     Ничего личного - только буржуинские аппетиты !  Для них  населения , тем более народа не существует !    Есть только потребитель , КОТОРОГО МОЖНО ДОИТЬ И СТРИЧЬ !  Капитализм однако !     Могильшика капитализма пока не видать .... !    Ни рабочих ... , ни Большевиков  ....  нема .... !
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх