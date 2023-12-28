Росстат: Куры в России начали хуже нести яйца

МГ

Малик Гумеров

"Куры в России начали хуже нести яйца" - Нет ! Жизнь подорожала , и население переключилось на яйца , мясо стало недоступнее ! Видя , что спрос вырос , буржуинство подняло цены !!! Ничего личного - только буржуинские аппетиты ! Для них населения , тем более народа не существует ! Есть только потребитель , КОТОРОГО МОЖНО ДОИТЬ И СТРИЧЬ ! Капитализм однако ! Могильшика капитализма пока не видать .... ! Ни рабочих ... , ни Большевиков .... нема .... !