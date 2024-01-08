Асенсио, 7 лет отыгравший в «Реале», может стать партнером Захаряна

«Реал Сосьедад» хочет арендовать у «ПСЖ» полузащитника сборной Испании Марко Асенсио. Football Espana сообщает, что клуб россиянина Арсена Захаряна намерен сделать «ПСЖ» соответствующее предложение в ближайшие дни.
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