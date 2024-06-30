Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Kpler: В результате действий хуситов Суэцкий канал захватили российские танкеры

Kpler: В результате действий хуситов Суэцкий канал захватили российские танкеры

© Lars Klemmer/Globallookpress Сегодня 2,3K прочитали Английским разведчикам из Kpler удалось раскрыть чрезвычайно интересный геополитический и экономический факт.

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