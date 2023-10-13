Экономист спрогнозировал снижение курса доллара до 80 рублей

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил в пятницу, 13 октября, что доллар может упасть до 80 рублей после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии