Семья жертвы недовольна судьей, отпустившей помощника митрополита Кульберга

Родные потерпевшей с негативом приняли решение судьи Октябрьского райсуда Екатеринбурга, которая отпустила домой (следствие просило поместить в СИЗО) помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — Даниила Сидорова — обвиненного в домогательствах.
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