«Зачистка» Израилем Газы: 2 тысячи «морских котиков» США «понаблюдают» за войной со стороны

Байдену меньше всего нужны звездно-полосатые гробы перед президентскими выборами Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Перенджиев Михаил Александров Вашингтон направит в Израиль силы быстрого реагирования, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей Минобороны США.
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