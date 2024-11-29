Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Еще немного про наш "прозападный" финансовый блок

Еще немного про наш "прозападный" финансовый блок

brekotin   Про "предательство" нашего финансового блока я уже начитался везде где только можно.

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Комментарии
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Александр Симаков
Если бы мы жили под колпаком МВФ И ФРС, американцам не надо было бы вводить против нас санкции - достаточно было бы отдавать распоряжения, которые бы выполняли бы Председатель ЦБ и его заместитель.  И не надо ждать 9 декабря! Вы можете и самостоятельно создать свой ФРС на базе свой квартиры и нарисовать триллионы рублей. Раздайте эти триллионы соседям и посмотрите, заставит или нет себя ждать эффект.  И надо бы Вам поточнее пересчитать, на сколько вырастет население России от этого эффекта за два-пять лет.   Почему всего 7-13 процентов? Надо брать повышенные обязательства и добиться того, чтобы население России выросло хотя бы на 13 целых  и пять десятых процента!  Да, и не бойтесь рисовать свои триллионы!  Надо обогнать  американцев  по долгу . Если им не страшен долг в двести миллионов долларов, то пусть Вам будет не страшен долг в стотыщ пятьсот триллионов рублей!
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13 час.
Людмила Фирстова
Неужели вы в здравом уме такую чушь написали?
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13 час.
Александр Симаков
Я извиняюсь, а почему МВФ  не сказал &quot;нет&quot; всем нашим начинаниям в виде РСД  &quot;Орешник&quot;?   Исходя из Вашей логики,   либо Орешник не наш,  либо наш финансовый блок  козыряет тому, кому надо козырять, а не тому, кого Вы в начальники нашего финансового блока назначаете.
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7 час.

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