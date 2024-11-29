Еще немного про наш "прозападный" финансовый блок

Александр Симаков

Если бы мы жили под колпаком МВФ И ФРС, американцам не надо было бы вводить против нас санкции - достаточно было бы отдавать распоряжения, которые бы выполняли бы Председатель ЦБ и его заместитель. И не надо ждать 9 декабря! Вы можете и самостоятельно создать свой ФРС на базе свой квартиры и нарисовать триллионы рублей. Раздайте эти триллионы соседям и посмотрите, заставит или нет себя ждать эффект. И надо бы Вам поточнее пересчитать, на сколько вырастет население России от этого эффекта за два-пять лет. Почему всего 7-13 процентов? Надо брать повышенные обязательства и добиться того, чтобы население России выросло хотя бы на 13 целых и пять десятых процента! Да, и не бойтесь рисовать свои триллионы! Надо обогнать американцев по долгу . Если им не страшен долг в двести миллионов долларов, то пусть Вам будет не страшен долг в стотыщ пятьсот триллионов рублей!