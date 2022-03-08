В Орловской области сотрудники территориальных органов внутренних дел присоединились к акции «8 Марта - В каждый Дом»

Для прекрасных дам звучали добрые слова поздравлений с наступающим праздником. В разных уголках региона полицейские поздравили с 8 марта женщин-ветеранов ОВД, матерей и жен сотрудников, находящихся в командировке, а также матерей и жен коллег, погибших при исполнении служебного долга.