В Орловской области сотрудники территориальных органов внутренних дел присоединились к акции «8 Марта - В каждый Дом»

Для прекрасных дам звучали добрые слова поздравлений с наступающим праздником. В разных уголках региона полицейские поздравили с 8 марта женщин-ветеранов ОВД, матерей и жен сотрудников, находящихся в командировке, а также матерей и жен коллег, погибших при исполнении служебного долга.
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