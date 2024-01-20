13 января 2024 года в п.Глуша на базе государственного учреждения образования ´Глушанская средняя школа Бобруйского района´ прошли районные соревнования по биатлону ´Снежный снайпер´, где приняло участие 11 учреждений образования.
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