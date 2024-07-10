США намерены втрое увеличить объемы производства боеприпасов за пару лет

В три раза нарастить производство боеприпасов в ближайшие несколько лет в том числе для помощи Киеву собираются власти США, 9 июля сообщает заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.