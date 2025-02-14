Посол внешнеполитического ведомства России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что десятки людей после обстрела ВСУ интерната в городе Суджа Курской области были вывезены на территорию украинских Сум.
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