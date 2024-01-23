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В Запорожской области по случаю Дня студенчества вводят «сухой закон»

В Запорожской области по случаю Дня студенчества вводят «сухой закон»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 23 января, заявил, что в связи с празднованием Дня российского студенчества 25 января в регионе вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

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