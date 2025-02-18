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Использование ароматизированных продуктов в помещении изменяет химию воздуха, загрязняя его примерно так же, как выхлопные газы автомобилей на улице

Новое исследование показало, что ароматизированные продукты (в данном случае беспламенные ароматические свечи) являются значительным источником наночастиц, достаточно малых, чтобы проникать глубоко в легкие, представляя потенциальный риск для здоровья органов дыхания, а вдыхание этих наночастиц может иметь серьезные последствия для здоровья.

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