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Царьград

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Италия испытывает дефицит ПВО: США заблокировали заказ на 800 млн евро

Италия испытывает дефицит ПВО: США заблокировали заказ на 800 млн евро

Италия столкнулась с нехваткой средств ПВО после передачи систем Stinger Украине. Заказ на 800 млн евро у США был заблокирован.

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