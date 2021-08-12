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Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта

Корабли и катера БФ в рамках учения с подразделениями морской пехоты Балтийского и Северного флотов отработали задачи по высадке десанта

На побережье полигона Хмелевка подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

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Иван Захава
А "БФ", это Белорусский флот имени Псаки?
Aнатолий Райков
БФ это Балтийский флот и ещё есть клей БФ,про что Псаки не знает.А как узнает,что с ней будет наверно Мэтью Ли только знает.
Иван Захава
Я прекрасно это понимаю, БФ, это еще и Балтийская флотилия.
Aнатолий Райков
А написал я вам ради шутки.Псаки ещё не знает что Аральское море (озеро) начали возрождать,а как узнает что в Арал вновь налили воды,так у неё появится желание послать туда шестой флот США.https://youtu.be/g4qxzfGvycA
Иван Захава
так и я ради шутки))) Я больше боюсь столкновения наших кораблей с подводными лодками на Каспии!
Aнатолий Райков
Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через Панамский канал в Дарданеллы ушла.

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