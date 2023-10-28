«Предательство русских»: Зачем Юрий Подоляка запустил вражескую пропаганду?

Политнавигатор На канале известного блогера Юрия Подоляки появился ролик с классическим сюжетом – два брата, которых разбросала судьба, оказываются в СВО, сражаясь по разные стороны фронта, и в один момент они встречаются на поле боя, где примиряются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии