smi.today

4 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Я бы на все эти бунты в рядах ВСУ не очень рассчитывал. Это, конечно, не плохо для нас, но пока это только словоблуди...В ВСУ зреет бунт:...
  • Briz Bazelik
    И что?! Опять в "дерьмократию" играем?!?Сажать "пиндоса" надо, либо в Балтику на "корм рыбы", - хватит с ними "цацкат...У границ России о...
  • Валентин Щербаков
    Оказывается, что старый пердун Байден не только убийца, лжец, подлец, педофил, наркоман, но и насильник... Нет слов, ...Конгрессвуман Гри...

«Одноклассники» запускают хобби-шоу с Сергеем Буруновым

«Одноклассники» запускают хобби-шоу с Сергеем Буруновым

«Одноклассники» запускают первое собственное шоу о хобби – «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Проект посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх