Новые правила банковского контроля с сентября 2026: что происходит с переводами и картами

Когда в новостях начинают мелькать заголовки о заморозке крупных переводов и тотальном контроле за банковскими картами, сложно не задуматься: а не затронет ли это лично меня? Я долго разбиралась в том, что на самом деле стоит за очередным витком ужесточения банковского контроля, и теперь могу спокойно объяснить, где правда, а где преувеличение.
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