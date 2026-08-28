Новые правила банковского контроля с сентября 2026: что происходит с переводами и картами

Когда в новостях начинают мелькать заголовки о заморозке крупных переводов и тотальном контроле за банковскими картами, сложно не задуматься: а не затронет ли это лично меня? Я долго разбиралась в том, что на самом деле стоит за очередным витком ужесточения банковского контроля, и теперь могу спокойно объяснить, где правда, а где преувеличение.