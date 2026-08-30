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Мировое обозрение

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Стубб объяснил необходимость возобновления диалога Европы с Россией

Стубб объяснил необходимость возобновления диалога Европы с Россией

Финляндия впервые за долгое время подала сигнал, который в Брюсселе могут счесть крамольным. Президент Александр Стубб заявил в интервью Bild, что Европе необходимо возобновить политический диалог с Москвой.

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