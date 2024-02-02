Китай приглашает журналистов на освещение сессий ВСНП и ВК НПКСК

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/, государственный законодательный орган Китая, и Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, политический консультативный орган страны, приглашают отечественных и иностранных корреспондентов для освещения их ежегодных сессий, которые состоятся в марте текущего года, говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу.