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Китай

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Китай приглашает журналистов на освещение сессий ВСНП и ВК НПКСК

Пекин, 2 февраля /Синьхуа/ -- Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/, государственный законодательный орган Китая, и Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/, политический консультативный орган страны, приглашают отечественных и иностранных корреспондентов для освещения их ежегодных сессий, которые состоятся в марте текущего года, говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу.

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