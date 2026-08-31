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Сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу — и за что мы платить не обязаны

Каждый август родители видят совершенно разные расчеты стоимости подготовки ребенка к школе. Одни семьи укладываются в сравнительно небольшую сумму, другие оставляют в магазинах в несколько раз больше, причем дело не только в дорогих вещах.

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