Lanterns Writer Says The Power Ring's Sexism Stopped It From Choosing John Stewart's Mother

Lanterns is using the Green Lantern mythos to explore inequality in America. John's mom would have been Earth's Green Lantern if the ring wasn't biased.
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