Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Велижанин
    И для чего такой заголовок?Зачем «отец» ВДВ ...
  • Людмила Абрамова
    пусть домой едет!Башкирский ваххаб...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    брейер притащился поближе познакомиться с Российским "Кинжалом" . Приятного вам знакомства, хоспода бундесверцы. )))Воздушная тревога...

Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

ИГОРЬ  ЛИСИН Визит Такера Карлсона в Москву вызвал настоящий фурор среди отечественной публики. Кто-то возмущается тому, что приезд американского журналиста так широко освещается в СМИ и блогосфере, кто-то, напротив, говорит: это же классно, ведь Россию посетил один из главных лидеров консервативного общественного мнения Соединённых Штатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах...
Ответить
15 час.
ВераВерная
ВВП рассказал Карлсону то, что посчитал нужным. К разговору он готовился - вон целую папку документов журналисту передал. А вот то, что нашему Президенту нет равных ни в эрудиции, ни в грамотной речи, ни в памяти - с этим не поспоришь! Смотрела и слушала его с большим интересом и гордостью. Спасибо, что вы с нами, Владимир Владимирович, а то вон америкосы уже мечтают Вас на посту Президента видеть, уже и сюда свои грабли закинули)))
Ответить
10 час.
Александр Конкин
Совет &#39;кинуть&#39;, не прокатит! ВВП постоянно прет с &#39;открытым забралом&#39;!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх