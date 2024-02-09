Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

ВераВерная

ВВП рассказал Карлсону то, что посчитал нужным. К разговору он готовился - вон целую папку документов журналисту передал. А вот то, что нашему Президенту нет равных ни в эрудиции, ни в грамотной речи, ни в памяти - с этим не поспоришь! Смотрела и слушала его с большим интересом и гордостью. Спасибо, что вы с нами, Владимир Владимирович, а то вон америкосы уже мечтают Вас на посту Президента видеть, уже и сюда свои грабли закинули)))