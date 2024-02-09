ИГОРЬ ЛИСИН Визит Такера Карлсона в Москву вызвал настоящий фурор среди отечественной публики. Кто-то возмущается тому, что приезд американского журналиста так широко освещается в СМИ и блогосфере, кто-то, напротив, говорит: это же классно, ведь Россию посетил один из главных лидеров консервативного общественного мнения Соединённых Штатов.
Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию
Комментарии
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Кошмар
Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах...
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15 час.
ВераВерная
ВВП рассказал Карлсону то, что посчитал нужным. К разговору он готовился - вон целую папку документов журналисту передал. А вот то, что нашему Президенту нет равных ни в эрудиции, ни в грамотной речи, ни в памяти - с этим не поспоришь! Смотрела и слушала его с большим интересом и гордостью. Спасибо, что вы с нами, Владимир Владимирович, а то вон америкосы уже мечтают Вас на посту Президента видеть, уже и сюда свои грабли закинули)))
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10 час.
Александр Конкин
Совет 'кинуть', не прокатит! ВВП постоянно прет с 'открытым забралом'!
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4 час.
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