Олимпийский чемпион Лесун призвал спортсменов соглашаться выступать в нейтральном статусе

Российский и белорусский пятиборец, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы Александр Лесун заявил, что спортсменам нужно не отказываться от выступлений в нейтральном статусе на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Российский и белорусский пятиборец, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы Александр Лесун заявил, что спортсменам нужно не отказываться от выступлений в нейтральном статусе на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
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