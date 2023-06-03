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Олимпийский чемпион Лесун призвал спортсменов соглашаться выступать в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Лесун призвал спортсменов соглашаться выступать в нейтральном статусе

Российский и белорусский пятиборец, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира и Европы Александр Лесун заявил, что спортсменам нужно не отказываться от выступлений в нейтральном статусе на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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