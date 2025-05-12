23 человека арестованы по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево

Участники специальной военной операции были обмануты в столичном аэропорту Шереметьево.По факту обмана русских военных, участников СВО, таксистами в московском аэропорту были арестованы 23 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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