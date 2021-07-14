Накипело: Ирина Понаровская - откровения печально потухшей звезды эстрады

Сергей ЕШоу-бизнесНакипело: Ирина Понаровская - откровения печально потухшей звезды эстрады Позабытая звезда 80-х и 90-х прошлого ХХ века Ирина Понаровская появилась в программе "Андрей Малахова.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ТитовГордится, что трахалась с афроамериканцем Роддтом!!!!! Нашла чем гордится!GGarryТебе то какое дело до того чем она гордится, поцоватый? Ты сам то чем можешь гордиться?aleks virtТебе то какое дело до того, что у кого-то только упоминание само по себе об афроамериканце уже вызывает рвотный рефлекс. Или ты сам the ebony ass?Anatolii KondratenkoДа всем насрать чем она гордится... Пусть со своим дермом на публику не лезет.КотищевА так срала на свою страну из-за бугра, пока денежки были от любовников.КотищевА так срала на свою страну из-за бугра, пока денежки были от любовников.НадеждаТаков удел стареющих красавиц-жить воспоминаниями прошлого, где было много всего и казалось, что впереди ждет только счастье и радость...aleks virtНу, уж нет, если умерла, значит умерла ...Р(Раиса Утропова (Соловьева)Да, жизнь это не то, что любить и быть любимой;это сэкс, а любить самой весь мир, любить и принимать эту жизнь, как что-то приходящие и уходящее- это по-христиански.Комментировать
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