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Накипело: Ирина Понаровская - откровения печально потухшей звезды эстрады

Накипело: Ирина Понаровская - откровения печально потухшей звезды эстрады

Позабытая звезда 80-х и 90-х прошлого ХХ века Ирина Понаровская появилась в программе "Андрей Малахова.

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Николай Титов
Гордится, что трахалась с афроамериканцем Роддтом!!!!! Нашла чем гордится!
Garry
Тебе то какое дело до того чем она гордится, поцоватый? Ты сам то чем можешь гордиться?
aleks virt
Тебе то какое дело до того, что у кого-то только упоминание само по себе об афроамериканце уже вызывает рвотный рефлекс. Или ты сам the ebony ass?
Anatolii Kondratenko
Да всем насрать чем она гордится... Пусть со своим дермом на публику не лезет.
Котищев
А так срала на свою страну из-за бугра, пока денежки были от любовников.
Котищев
А так срала на свою страну из-за бугра, пока денежки были от любовников.
Надежда
Таков удел стареющих красавиц-жить воспоминаниями прошлого, где было много всего и казалось, что впереди ждет только счастье и радость...
aleks virt
Ну, уж нет, если умерла, значит умерла ...
Раиса Утропова (Соловьева)
Да, жизнь это не то, что любить и быть любимой;это сэкс, а любить самой весь мир, любить и принимать эту жизнь, как что-то приходящие и уходящее- это по-христиански.

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