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ФедералПресс

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Мэр Екатеринбурга подтвердил факт проверки «Водоканала» после водного коллапса

Мэр Екатеринбурга подтвердил факт проверки «Водоканала» после водного коллапса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. В ЕМУП «Водоканал» действительно проходит проверка после случившегося в Екатеринбурге водного коллапса.

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