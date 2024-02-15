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Петербургская полиция задержала мужчину за избиение малолетнего сына

Петербургская полиция задержала мужчину за избиение малолетнего сына

Мужчина, который избил ребенка в квартире по Союзному проспекту, задержан полицией города. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, но следователи также решают вопрос и о возбуждении уголовного дела.

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