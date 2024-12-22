smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ОЧЕНЬ ХОРОШО, что потерпевших аварию вовремя нашли....На Камчатке нашли...
  • лина любимцева
    МОЛОДЦЫ РЕБЯТА-ВОЛОНТЕРЫ, что очищают побережье от разлива нефти!!!!    СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!В Краснодарском к...
  • Константин Самарин
    Не понятно, а чего нам-то перевозбуждаться от этого?В США в 2024 году...

Пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке доставили в больницу

Пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке доставили в больницу

Пассажир и двое членов экипажа самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, были обнаружены и госпитализированы и находятся под наблюдением травм при аварии и переохлаждения, заявил врач Игорь Федюк 22 декабря в интервью «Известиям».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх