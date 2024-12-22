Пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке доставили в больницу

Пассажир и двое членов экипажа самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, были обнаружены и госпитализированы и находятся под наблюдением травм при аварии и переохлаждения, заявил врач Игорь Федюк 22 декабря в интервью «Известиям».
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