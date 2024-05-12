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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стивен Эй Смит: «С учетом нагрузки на оставшихся игроков «Никс» начинаешь гадать, когда они посыпятся»

«Я обеспокоен. С учетом той нагрузки, которую возлагают на оставшихся игроков состава, начинаешь гадать, когда они посыпятся.

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