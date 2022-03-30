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Советник в офисе Зеленского: Никакой договор нельзя считать действительным, если он заключен во время боевых действий

Советник в офисе Зеленского: Никакой договор нельзя считать действительным, если он заключен во время боевых действий

Сегодняшним своим заявлением советник в офисе президента Украины Михаил Подоляк фактически дезавуировал все переговорные, если так можно выразиться, точки соприкосновения, к которым пришли российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле.

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