Мужчина в Австралии обнаружил на пляже амбру, стоящую тысячи долларов

В Австралии мужчина, прогуливаясь по пляжу, обнаружил сгусток амбры. Об этом сообщает Yahoo News. Австралиец взял свою семью на побережье океана, расположенное близ границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда, чтобы осмотреть ущерб, причиненный циклоном «Альфред», и проверить, не выбросило ли на берег что-то интересное.