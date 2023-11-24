Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Не ее заслуга, а наша недоработка", - Бородин порассуждал на тему почему израильская журналистка Собчак не иноагент

"Не ее заслуга, а наша недоработка", - Бородин порассуждал на тему почему израильская журналистка Собчак не иноагент

Politiki.net Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ответил на вопрос интересующий миллионы соотечественников - почему светская львица Ксения Собчак все еще не признана иноагентом.

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Комментарии
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АШ
Александр Шутов
А Нарусова заявляла, что Ксения является не родной Собачку,
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2 час.
Л
Леонид
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alik3456 Джексон
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