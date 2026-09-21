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Царьград

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Врач-эндокринолог Янг предостерегла от высоких доз йода

Врач-эндокринолог Янг предостерегла от высоких доз йода

Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале предупредила об опасности больших доз йода, которые могут разрушать клетки щитовидной железы и спровоцировать аутоиммунные процессы.

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