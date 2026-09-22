В Москве запустили пятый беспилотный трамвай

Новый «Львенок-Москва» изучает маршруты Краснопресненской сети с помощью камер, лидаров и радаров В Москве начали тестировать пятый беспилотный трамвай «Львенок-Москва».
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