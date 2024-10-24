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Россия готова использовать доходы от активов иностранных лиц

Россия готова использовать доходы от активов иностранных лиц

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он расценивает это как симметричную меру на действия Запада, который собрался использовать доход от замороженных российских активов Глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах России использовать доходы от замороженных иностранных активов.

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