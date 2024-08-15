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Аналитик Озер: Турция может прибегнуть к "плану Б" относительно русских С-400

Аналитик Озер: Турция может прибегнуть к "плану Б" относительно русских С-400

У турецкой стороны может появиться запасной план, как сказал Энгин ОзерТурция, когда заключала с Россией договор о приобретении ЗРК С-400, обязалась не передавать эти системы третьим странам.

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