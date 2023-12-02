Американский лидер Джо Байден должен заставить украинского коллегу Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с российской стороной, чтобы повысить шансы на победу на выборах в президенты США в 2024 году.
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