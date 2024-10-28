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Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшими из россиян остаются Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые занимают пятую и седьмую позиции соотвественно.

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