Хачанов поднялся на три строчки в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшими из россиян остаются Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые занимают пятую и седьмую позиции соотвественно.
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