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Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе прекрасно видит талант как спортсмена, так и вообще во всех людях. Все их хорошие качества, плохие»

– Когда ты пришел к Тутберидзе, у нее уже были Полина Шелепень и Юлия Липницкая. Для тебя это был вызов? – Конечно, это в любом случае было нервно.

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