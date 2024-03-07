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Несекретные материалы

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НАТО осуществляет беспрецедентную по масштабам разведку в Черном море

НАТО осуществляет беспрецедентную по масштабам разведку в Черном море

Североатлантический альянс заметно усилил ведение разведки над акваторией Черного моря. Накануне в этом регионе была зафиксирована деятельность сразу четырех разведывательных самолетов НАТО и одного топливозаправщика.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Иногда  случаются  неисправности в   ракетах и они легко меняют свой курс.  И могу даже попасть в разведовательный самолёт или беспилотник. Всякое бывает.
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9 час.

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