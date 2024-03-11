Все, конечно, знают о том, как поступил актер Сергей Селин, знаменитый Дукалис из "Улицы разбитых фонарей", когда во время недавней съемки малолетний "режиссер" заставлял его читать текст об "умирающей России" и "умирающих малых городах".
"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился
Комментарии
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Юрий Золотарев
Выдра! Ты - ДУРАК! (к тому же еще и гнида - см. отзыв выше).
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9 час.
Сергей Трофимов
выдру на кол он предатель России тем более еще и хохол сраный
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6 час.
Сергей Дмитриев
По С := Что-то стали политологами вдруг и ...Шахназаров с Ко ?= Такому кинотяжеловесу что стоит в ворохе предложений найти, типа фельетона о браконьерах и поручить заводному режиссёру сделать к/ф-конфетку с видами на Оскара ? И сам сошёл бы за покровителя-мецената. ИмХо.
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5 час.
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