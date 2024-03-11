"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

Выдра! Ты - ДУРАК! (к тому же еще и гнида - см. отзыв выше).

выдру на кол он предатель России тем более еще и хохол сраный

Сергей Дмитриев

По С := Что-то стали политологами вдруг и ...Шахназаров с Ко ?= Такому кинотяжеловесу что стоит в ворохе предложений найти, типа фельетона о браконьерах и поручить заводному режиссёру сделать к/ф-конфетку с видами на Оскара ? И сам сошёл бы за покровителя-мецената. ИмХо.