На Украине обнаружили упавшую и практически неповреждённую крылатую ракету ЗП-14 «Калибр»

Упавшую ракету обнаружили жители Винницкой области. Информация о том, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по военному аэродрому ВСУ, расположенном в Виннице, была дополнена обозревателями ряда российских информационных сайтов.