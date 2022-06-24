Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    А наглосаксы хотели убивать Русских и им что-бы за это ни чего не было хрен вот вам отвечать будете по полной.Пресса Британии: ...
  • Svetlana Kuzmina
    А этого следовало ожидать. Вспомните пандемию - каждый за себя. Воровали друг у друга маски, не делились вакциной. На...Опережающее запол...
  • Дмитрий Марченко
    это может быть фейкУкраинские войска...

На Украине обнаружили упавшую и практически неповреждённую крылатую ракету ЗП-14 «Калибр»

На Украине обнаружили упавшую и практически неповреждённую крылатую ракету ЗП-14 «Калибр»

Упавшую ракету обнаружили жители Винницкой области. Информация о том, что ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по военному аэродрому ВСУ, расположенном в Виннице, была дополнена обозревателями ряда российских информационных сайтов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх